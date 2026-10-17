दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, भोपाल से खाटूश्यामजी जाते हुए नाले में गिरी ट्रैवलर; MP के 8 श्रद्धालुओं की मौत

डिजीटल डेस्क, भोपाल। राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मध्य प्रदेश से खाटूश्यामजी के दर्शन करने जा रही 25 से अधिक श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस (टेम्पो ट्रैवलर) अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई।

जानकारी के अनुसार इस भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम घाट बिरोली और अन्य जगह के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना शनिवार सुबह करीब 6 बजे सिमलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कराड़िया टोल से कुछ ही दूरी पर हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिया से 15 फीट नीचे गिरी बस, सीटों में फंसे रहे यात्री सिमलिया थाना प्रभारी एसएचओ नंद सिंह के अनुसार, टेम्पो ट्रैवलर भोपाल से खाटूश्यामजी (राजस्थान) की ओर जा रही थी। रास्ते में कराड़िया टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर बस पुलिया से करीब 15 फीट नीचे गहरे नाले में जा गिरी। सुबह तड़के अंधेरा होने के कारण शुरुआत में रेस्क्यू कार्य में कुछ दिक्कतें आईं।