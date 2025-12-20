मासूम का सड़क पर 'सत्याग्रह'... स्कूल बस में नहीं बिठाया तो बैग लेकर धरने पर बैठी 5वीं की छात्रा, प्रबंधन पर मनमानी के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले के चिचोली विकासखंड के ग्राम चूनाहजुरी में निजी स्कूल की बस में नहीं बिठाने से नाराज होकर पांचवी की छात्रा ने सड़क पर धरना दे दिया। काफी देर हंगामे के बाद चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर सभी को सड़क से हटाया गया। छात्रा और उसके स्वजन ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग की है।
चूना हजूरी निवासी दुर्गेश यादव ने बताया कि उसकी बेटी सुरभि यादव का आरटीई के माध्यम से 18 किमी दूर चिचोली के गुरु साहब पब्लिक स्कूल में प्रवेश हुआ है। कक्षा पांचवीं में पढ़ रही सुरभि को स्कूल की बस से नहीं ले जाया जा रहा है। शनिवार को भी सुबह बस में अन्य बच्चे बैठ गए लेकिन सुरभि को बिठाने से मना कर दिया गया। इससे नाराज होकर वह स्कूल बस के सामने बैग लेकर धरने पर बैठ गई।
मौके पर गांव के लोग भी जमा हो गए और स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर नाराजगी जताने लगे। बस चालक ने सभी को बताया कि प्रबंधन ने किराया जमा नहीं करने पर छात्रा को बस में नहीं बिठाने का आदेश दिया है। स्वजन को स्वयं ही उसे स्कूल लेकर जाना और लाना होगा।
छात्रा के पिता दुर्गेश यादव का कहना है कि उन्हें स्कूल प्रबंधन की ओर से न तो किसी प्रकार की पूर्व सूचना दी गई और ना तो बस का शुल्क जमा करने के लिए कहा गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रा से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। परिवहन का शुल्क पिछले कुछ वर्ष से जमा नहीं किया गया है। चिचोली के बीईओ जेपी प्रजापति ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।
इस घटनाक्रम के बाद बीजादेही थाने में बस चालक ने शिकायत दर्ज कराई है। पूरी घटना पर थाना प्रभारी बीजादेही राम कुमार मीणा ने बताया कि स्कूल बस के किराए का मामला था । बस ड्राइवर की रिपोर्ट पर छात्रा के पिता के खिलाफ बस रोकने और बच्ची को उकसाने का मामला दर्ज किया है।