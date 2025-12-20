मासूम का सड़क पर 'सत्याग्रह'... स्कूल बस में नहीं बिठाया तो बैग लेकर धरने पर बैठी 5वीं की छात्रा, प्रबंधन पर मनमानी के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले के चिचोली विकासखंड के ग्राम चूनाहजुरी में निजी स्कूल की बस में नहीं बिठाने से नाराज होकर पांचवी की छात्रा ने सड़क पर धरना दे दिया। काफी देर हंगामे के बाद चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर सभी को सड़क से हटाया गया। छात्रा और उसके स्वजन ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग की है।

सुरभि को बिठाने से किया मना, तो धरने पर बैठी चूना हजूरी निवासी दुर्गेश यादव ने बताया कि उसकी बेटी सुरभि यादव का आरटीई के माध्यम से 18 किमी दूर चिचोली के गुरु साहब पब्लिक स्कूल में प्रवेश हुआ है। कक्षा पांचवीं में पढ़ रही सुरभि को स्कूल की बस से नहीं ले जाया जा रहा है। शनिवार को भी सुबह बस में अन्य बच्चे बैठ गए लेकिन सुरभि को बिठाने से मना कर दिया गया। इससे नाराज होकर वह स्कूल बस के सामने बैग लेकर धरने पर बैठ गई।