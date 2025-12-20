फर्जी लोको पायलट बनकर घूम रहा ITI छात्र पकड़ाया, रेलवे का फॉग डिवाइस और वॉकी-टॉकी जब्त, जबलपुर जंक्शन का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन में एक आइटीआइ छात्र लोको पायलट बनकर घूम रहा था। उसके पास से रेलवे की लोको पायलट को दी जाने वाली फॉग डिवाइस मिली है। ट्रेन संचालन के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाकी-टॉकी और लाल-हरी झंडी भी बरामद की गई है। आरोपित वीर सावरकर वार्ड निवासी देव शर्मा (20) को गिरफ्तार किया गया है। रेल सुरक्षा बल ने पूछताछ के बाद आरोपित को आगे कार्रवाई के लिए जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है।

आरोपित गत कई दिनों से सहायक लोको पायलट की तरह यूनिफॉर्म बनकर स्टेशन पहुंचता था। मुख्य स्टेशन के लॉबी में जाकर वहां से ट्रेन के परिचालन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण इश्यू कराता था। प्रारंभिक छानबीन में आरोपित के पास से जब्त उपकरण लॉबी से इश्यू से होना पाया गया है। घटना से रेलवे की सुरक्षा और चालक की लॉबी की व्यवस्था संदिग्ध हो गई है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने सहायक लोको पायलट के परिधान में एक संदिग्ध युवक को पकड़े जाने की पुष्टि की है।