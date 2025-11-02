बैतूल में नौंवी की छात्रा के साथ हैवानियत, घर छोड़ने के बहाने जीप में बिठाकर सुनसान जगह पर किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले के आमला थाना क्षेत्र में कक्षा नौंवी की छात्रा को घर छोड़ने के बहाने जीप (स्कार्पियो )में बिठाकर दुष्कर्म का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जीप जब्त कर ली है। छात्रा से छेड़छाड़ करने और अपराध में सहयोगी जीप चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

छात्रा के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि आमला थाना क्षेत्र निवासी कक्षा नौंवी की छात्रा 31 अक्टूबर की शाम को अपनी सहेलियों के साथ नेहरू पार्क घूमने आई थी। वापस जाने के समय उसे आरोपितों ने घर पहुंचाने का भरोसा दिलाया और जीप में बिठाकर कमानी पुलिया की ओर ले गए। सुनसान जगह पर दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जीप चालक ने छेड़छाड़ की। आरोपित उसे धमकी देते हुए रात करीब 8.30 बजे आमला रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। छात्रा को रात भर स्टेशन पर बैठा देखने पर जीआरपी की टीम ने एक नवंबर को सुबह उससे पूछताछ की।