    बैतूल में नौंवी की छात्रा के साथ हैवानियत, घर छोड़ने के बहाने जीप में बिठाकर सुनसान जगह पर किया दुष्कर्म

    MP News: बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में कक्षा नौंवी की छात्रा को घर छोड़ने के बहाने जीप (स्कार्पियो )में बिठाकर दुष्कर्म का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जीप जब्त कर ली है। छात्रा से छेड़छाड़ करने और अपराध में सहयोगी जीप चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

    By Vinay Verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 10:47:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 10:47:40 PM (IST)
    पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    1. बैतूल में 9वीं के छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला
    2. दो युवकों ने सुनसान जगह पर किया दुष्कर्म
    3. पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले के आमला थाना क्षेत्र में कक्षा नौंवी की छात्रा को घर छोड़ने के बहाने जीप (स्कार्पियो )में बिठाकर दुष्कर्म का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जीप जब्त कर ली है। छात्रा से छेड़छाड़ करने और अपराध में सहयोगी जीप चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

    छात्रा के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म

    पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि आमला थाना क्षेत्र निवासी कक्षा नौंवी की छात्रा 31 अक्टूबर की शाम को अपनी सहेलियों के साथ नेहरू पार्क घूमने आई थी। वापस जाने के समय उसे आरोपितों ने घर पहुंचाने का भरोसा दिलाया और जीप में बिठाकर कमानी पुलिया की ओर ले गए। सुनसान जगह पर दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जीप चालक ने छेड़छाड़ की। आरोपित उसे धमकी देते हुए रात करीब 8.30 बजे आमला रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। छात्रा को रात भर स्टेशन पर बैठा देखने पर जीआरपी की टीम ने एक नवंबर को सुबह उससे पूछताछ की।


    पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

    छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी जिस पर आमला पुलिस को सूचित किया गया। आमला पुलिस ने छात्रा से पूछताछ के बाद आरोपितों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस को छात्रा ने बताया कि आरोपित उसे सुनसान जगह लेकर गए और बताया कि जीप खराब हो गई है। इस पर उसने सारनी के अपने परिचित को आरोपित के मोबाइल से फोन लगाकर बुलाया था।

    पुलिस ने उसी नंबर के आधार पर जांच करते हुए आरोपित सूरज और लोकेश को गिरफ्तार कर जीप भी जब्त कर ली है। फरार जीप चालक लालू की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जैन ने बताया कि आरोपितों पर पूर्व में भी मारपीट, गाली गलौज करने के मामले दर्ज हैं।

