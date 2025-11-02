Itarsi में पोस्टमॉर्टम के लिए सफाईकर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप, अधीक्षक ने जारी किया नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ एक सफाईकर्मी पर पोस्टमॉर्टम कराने के नाम पर मृतक के करीबियों से दो हजार रुपये की घूस मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर अधीक्षक डॉ. आरके चौधरी ने कर्मचारी को नोटिस जारी कर मामले में उसका पक्ष मांगा है। चौधरी ने कहा कि प्रकरण की जांच की जा रही है।

रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप जानकारी के अनुसार सरकारी चिकित्सालय में पदस्थ सफाईकर्मी भजनलाल पर मृतक के स्वजनों ने पोस्टमॉर्टम करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में अधीक्षक को एक लिखित शिकायत में ग्राम पाडूखेड़ी निवासी अमित रावत ने बताया कि उनके कर्मचारी नरेन्द्र की हार्वेस्टर पर काम करते समय अचानक मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के बाद 25 अक्टूबर की सुबह 9 बजे पोस्टमॉर्टम के लिए मृतक का शव चिकित्सालय लाया गया, आरोप है कि इस दौरान सफाईकर्मी भजनलाल ने पोस्टमॉर्टम कराने के एवज में मृतक के स्वजनों से 7 हजार की रिश्वत मांगी।