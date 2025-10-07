बैतूल के एक और बच्चे की मौत, एक मासूम की किडनी खराब, परिजन का आरोप- दी गई थी कोल्ड्रिफ सिरप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कोल्ड्रिफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के बीच बैतूल से दो अन्य बच्चों को लेकर जानकारी मिली है। इनमें से एक बच्चे की 30 सितंबर को मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा मासूम दोनों किडनी खराब होने के बाद नागपुर में मौत से संघर्ष कर रहा है। दोनों बच्चों का इलाज परासिया स्थित एक निजी अस्पताल में हुआ था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों को कोल्ड्रिफ सिरप दी गई थी या नहीं।
आमला विकासखंड के ग्राम हरन्या निवासी मोहित धुर्वे के डेढ़ माह के बेटे भानू की 30 सितंबर को मौत हुई थी। सर्दी-खांसी का इलाज कराने के लिए बच्चे को 29 सितंबर को परासिया स्थित डॉ. ठाकुर मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक लाया गया था। वहां डॉ. अमित ठाकुर ने पर्चे पर ट्रैक्जोल इंजेक्शन, एकोलेट नेजल स्प्रे और ओरल ड्रॉप लिखा। परिजन ने वहीं से ये दवाएं लीं।
दवा देने के बाद से बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई और 30 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आमला विकासखंड में मासूमों की मौत का यह तीसरा मामला है, जिनका इलाज परासिया में कराया गया था। हालांकि इस मौत में कोल्ड्रिफ सीरप दिया जाना नहीं पाया गया है।
इधर, टीकाबर्री गांव निवासी चार वर्षीय हर्ष पिता राकेश यदुवंशी का परासिया में डॉ. ठाकुर मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक में उपचार कराने के बाद हालत बिगड़ गई। नागपुर के अस्पताल में हुई जांच में पाया गया कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। गंभीर हालत में बच्चे को नागपुर के मेडिकल कालेज में वेंटिलेटर पर रखा गया है। बालक के चाचा श्याम यदुवंशी ने बताया कि 26 सितंबर को परासिया में डॉ. अमित ठाकुर के पास उपचार कराया गया।
उन्होंने जो कफ सिरप और दवाएं लिखी थीं, उन्हें देने के बाद एक अक्टूबर को हालत बिगड़ गई। दो अक्टूबर को बैतूल के दो निजी अस्पताल में दिखाया गया, जहां से बाहर ले जाने की सलाह दी गई। चार अक्टूबर को हर्ष को नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। हर्ष के स्वजन का आरोप है कि कोल्ड्रिफ सीरप के कारण ही बच्चे की हालत नाजुक हुई है। इस बीच, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे विधायक के हस्तक्षेप के बाद हर्ष को इलाज के लिए नागपुर एम्स में भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है।
हरन्या गांव के मृत बालक के पिता मोहित धुर्वे का बयान दर्ज किया गया है। टीकाबर्री गांव का हर्ष अभी नागपुर में भर्ती है। उसके उपचार की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। जांच टीम सभी के बयान भी दर्ज कर रही है। भोपाल के हमीदिया और एम्स से रिपोर्ट आने के बाद प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। - डॉ. मनोज हुरमाड़े, सीएमएचओ, बैतूल
