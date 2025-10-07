बैतूल के एक और बच्चे की मौत, एक मासूम की किडनी खराब, परिजन का आरोप- दी गई थी कोल्ड्रिफ सिरप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कोल्ड्रिफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के बीच बैतूल से दो अन्य बच्चों को लेकर जानकारी मिली है। इनमें से एक बच्चे की 30 सितंबर को मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा मासूम दोनों किडनी खराब होने के बाद नागपुर में मौत से संघर्ष कर रहा है। दोनों बच्चों का इलाज परासिया स्थित एक निजी अस्पताल में हुआ था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों को कोल्ड्रिफ सिरप दी गई थी या नहीं।

दवा देने के बाद बिगड़ी तबीयत आमला विकासखंड के ग्राम हरन्या निवासी मोहित धुर्वे के डेढ़ माह के बेटे भानू की 30 सितंबर को मौत हुई थी। सर्दी-खांसी का इलाज कराने के लिए बच्चे को 29 सितंबर को परासिया स्थित डॉ. ठाकुर मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक लाया गया था। वहां डॉ. अमित ठाकुर ने पर्चे पर ट्रैक्जोल इंजेक्शन, एकोलेट नेजल स्प्रे और ओरल ड्रॉप लिखा। परिजन ने वहीं से ये दवाएं लीं।