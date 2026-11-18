नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: चिचोली थाना क्षेत्र के राजा बैठक ढाना गांव में बुधवार को शराब की लत छुड़ाने के नाम पर पिलाया गया काढ़ा (जड़ी-बूटियों का घोल) सात युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। काढ़ा पीने के बाद उन्हें उल्टियां हुईं और वे बेहोश होने लगे। चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि पांच की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत पाठाखेड़ा के राजा बैठक ढाना में ओझा परते नामक बाबा करीब दो वर्षों से शराब की लत छुड़ाने के लिए लोगों को काढ़ा पिला रहा था। बुधवार को आठनेर, चिचोली और सारनी समेत अन्य जगहों से पहुंचे लोगों को भी उसने काढ़ा पिलाया।