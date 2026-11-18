नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: चिचोली थाना क्षेत्र के राजा बैठक ढाना गांव में बुधवार को शराब की लत छुड़ाने के नाम पर पिलाया गया काढ़ा (जड़ी-बूटियों का घोल) सात युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। काढ़ा पीने के बाद उन्हें उल्टियां हुईं और वे बेहोश होने लगे। चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि पांच की हालत गंभीर बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत पाठाखेड़ा के राजा बैठक ढाना में ओझा परते नामक बाबा करीब दो वर्षों से शराब की लत छुड़ाने के लिए लोगों को काढ़ा पिला रहा था। बुधवार को आठनेर, चिचोली और सारनी समेत अन्य जगहों से पहुंचे लोगों को भी उसने काढ़ा पिलाया।
इसके बाद देहगुड़ निवासी रामकिशोर झोड़ (35) और मलाजपुर के इमली ढाना निवासी संजय उईके (22) की मौत हो गई। जबकि, मोहन अमरुते (30), संजय इवने (22), राकेश उईके (17), विजय उईके (26) और रामदास अहाके (26) का इलाज जारी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा ने दवा में जहरीला पदार्थ होने की आशंका जताई है। वहीं तहसीलदार श्याम सिंह उईके ने मौके पर लोगों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने काढ़ा बनाने की सामग्री और अन्य सामान जब्त किया है। थाना प्रभारी एसआइ दिलीप यादव ने कहा कि संबंधित लोगों की तलाश की जा रही है।