डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग में काम कर रहे करीब 4,500 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर एक बार फिर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऊर्जा विभाग ने पहले 24 जुलाई 2026 को इन कर्मचारियों को नियमित पदों पर नई नियुक्ति देने के लिए एक योजना की घोषणा की थी।

लेकिन अब जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत इस योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई, तो विभाग ने ऐसी किसी भी योजना के होने से ही साफ इनकार कर दिया है। इससे उन हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है, जो इस योजना के तहत विभागीय परीक्षा का इंतजार कर रहे थे।