बैतूल मिशन स्कूल में पैरों के दर्द के इलाज के बहाने मतांतरण, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: नगर के सदर क्षेत्र में स्थित मिशन प्राथमिक शाला में मतांतरण कराने के प्रयास की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने ग्राम दनोरा निवासी सत्यम विश्वकर्मा की शिकायत पर कृष्ण कुमार शेषकर निवासी नायक चारसी एवं अन्य के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 299, धारा 3(5) तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।