बैतूल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस देखने गई 17 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत, परिजनों ने डीजे के तेज साउंड को बताया वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जेएच कॉलेज परिसर में शुक्रवार रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान 17 वर्षीय छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्रा अपनी सहेलियों के साथ गणेश प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस देखने गई थी। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रतीक्षा पिता नितेश वर्मा (17), निवासी सुहागपुर ढाना, थाना शाहपुर बैतूल के विकास नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह जेएच कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। एसडीओपी अन्नपूर्णा सिरसाम के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस कॉलेज परिसर से निकाला जा रहा था।