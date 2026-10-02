'माता-पिता के झगड़े में हमारा क्या कसूर?' बैतूल में 14 और 12 साल के मासूम पहुंचे कोर्ट, मां-बाप दोनों का मांगा प्यार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल/आमला। माता-पिता के करीब दो वर्षों से चल रहे वैवाहिक विवाद के बीच 14 और 12 वर्ष के दो नाबालिग बच्चों ने अपने भविष्य और पारिवारिक जीवन को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बच्चों की ओर से अधिवक्ता शिवम उपाध्याय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला के न्यायालय में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस मामले में बच्चों की भावनाओं ने पारिवारिक विवाद के बीच सबसे अहम सवाल खड़ा किया है। माता-पिता के विवाद की कीमत आखिर बच्चे क्यों चुकाएं। बच्चों की ओर से न्यायालय में रखी गई बातों में उनकी मां के प्रति गहरा लगाव सामने आया है।