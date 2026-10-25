बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जिंदा ग्राहकों के बनाए 'मृत्यु प्रमाण पत्र', हड़पे ₹1.14 करोड़; बैतूल में असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले के मोरखा स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में ग्राहकों के खातों से एक करोड़ 14 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने सहायक प्रबंधक समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक टैक्सी चालक गौरव सूर्यवंशी और कियोस्क सेंटर संचालित करने वाला एक किशोर शामिल है।

पुलिस के अनुसार, खाताधारकों को दस्तावेजों में मृत दर्शाकर उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए गए और उनकी फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) तुड़वाकर रकम निकाल ली गई। यह फर्जीवाड़ा जनवरी 2026 से किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि छह ग्राहकों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।