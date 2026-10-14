टमाटर चोरी के शक में ले ली बुजुर्ग की जान; बैतूल के धामोरी गांव की घटना, पुलिस ने आरोपी बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बैतूल जिले के धामोरी गांव में गुलाब माटे (64) पर टमाटर चोरी का आरोप लगाकर कथित तौर पर लाठी से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल गुलाब माटे ने अस्पताल म...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 11:02:47 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 11:04:44 AM (IST)
हत्या करने वाले पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नईदुनिया।
HighLights
- टमाटर चोरी का आरोप लगाकर कथित तौर पर लाठी से हमला किया
- गंभीर रूप से घायल गुलाब माटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा
- मामले में सुरेश वाडेकर और उसके बेटे शैलेष को गिरफ्तार किया गया
नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में टमाटर चोरी के संदेह में एक बुजुर्ग की पिटाई की गई। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।
लाठी-डंडों से पिटाई
पुलिस के अनुसार, धामोरी गांव निवासी गुलाब माटे (64) नौ अक्टूबर 2026 की रात पैदल घर लौट रहे थे। तभी आरोपित सुरेश वाडेकर और उसके बेटे शैलेष ने उन्हें अपने खेत के पास रोककर टमाटर चोरी का आरोप लगाया। गुलाब माटे ने इन्कार किया, लेकिन दोनों ने उनकी लाठी से पिटाई की।
अस्पताल में मौत
गंभीर रूप से घायल माटे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने मंगलवार को हत्या की धराएं बढ़ाते हुए आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।