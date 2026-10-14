टमाटर चोरी के शक में ले ली बुजुर्ग की जान; बैतूल के धामोरी गांव की घटना, पुलिस ने आरोपी बाप-बेटे को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में टमाटर चोरी के संदेह में एक बुजुर्ग की पिटाई की गई। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।

लाठी-डंडों से पिटाई

पुलिस के अनुसार, धामोरी गांव निवासी गुलाब माटे (64) नौ अक्टूबर 2026 की रात पैदल घर लौट रहे थे। तभी आरोपित सुरेश वाडेकर और उसके बेटे शैलेष ने उन्हें अपने खेत के पास रोककर टमाटर चोरी का आरोप लगाया। गुलाब माटे ने इन्कार किया, लेकिन दोनों ने उनकी लाठी से पिटाई की।