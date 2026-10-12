राजगढ़ में अनोखा मामला: जन्मदिन की रस्मी पगड़ी ढूंढने थाने पहुंचे पूर्व विधायक; कार्यकर्ता भूलवश पहनकर चला गया था घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ रियासत के सदस्य व पूर्व भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह की जन्मदिन की रस्मी पगड़ी गायब हो गई। उसे वापस लाने के लिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह ने बताया कि उनके जन्मदिन पर मंदसौर से आई इस पगड़ी का विशेष महत्व है।

ये है मामला

दरअसल, 8 अक्टूबर को पूर्व विधायक के जन्मदिन पर उनके निवास पर पहुंचे लोगों ने पगड़ी, साफा और फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया था। इसी दौरान मंदसौर से एक रस्मी पगड़ी आई थी।

जिसे पहनकर बरखेड़ा डोर निवासी रघुवीर सिंह सिसौदिया ने पूर्व विधायक के साथ फोटो खिंचाया लेकिन बिना पगड़ी उतारे घर चले गए।

पुलिस रघुवीर सिंह के घर पहुंची तो वह नहीं मिले। बाद में उन्होंने बताया कि नरसिंहगढ़ जाकर पगड़ी लौटा दी है।

थाने में की शिकायत

पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि उनके जन्मदिन पर मंदसौर से आई इस पगड़ी का विशेष महत्व है। उनके पास बापू का नंबर नहीं था, इसलिए कुरावर टीआई से पुलिसकर्मी भेजकर पगड़ी वापस मंगवाने को कहा।

बाद में बापू खुद पगड़ी लौटाने आ गए। राज्यवर्धन सिंह 2018 में कांग्रेस के गिरीश भंडारी को हराकर विधायक निर्वाचित हुए थे।