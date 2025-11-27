मेरी खबरें
    MP का अजब-गजब किस्सा: खंभे नहीं, तार नहीं… फिर भी हजारों का बिजली बिल हाजिर, ग्रामीण हैरान-विभाग परेशान!

    बैतूल जिले के ग्राम मोआड़ के दामजीपुरा ढाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने बिना बिजली कनेक्शन के ही भारी-भरकम बिजली बिल थमाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जयस संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 08:35:14 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 08:35:14 PM (IST)
    कलेक्टर को जयस संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा।

    1. जयस संगठन के साथ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
    2. 24 घंटे बिजली सप्लाई का आश्वासन अधूरा
    3. पुराने कनेक्शन के बकाया बिल की आशंका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: बैतूल जिले के ग्राम मोआड़ में स्थित दामजीपुरा ढाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बिना कनेक्शन के ही बिजली का भारी भरकम बिल थमाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। गुरुवार को जयस संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वे मोआड़ गांव से करीब एक किमी दूर ढाने में रहते हैं।

    24 घंटे की बिजली सप्लाई का दिया था आश्वासन

    बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके घर तक 24 घंटे की बिजली सप्लाई पहुंचाई जाएगी। इसके लिए करीब 15 लोगों से दस्तावेज भी जमा कराए गए थे। बिजली का कनेक्शन और खंभे नही लगाए गए लेकिन उन्हें पांच से आठ हजार रुपये के बिजली बिल दे दिए गए हैं। ग्रामीण शेषराव उइके, मालतीबाई, समेत अन्य ने कहा है कि जब तक उनके घर में 24 घंटे की बिजली सप्लाई नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक वे बिजली का बिल नहीं भरेंगे।


    बिजली विभाग करेगा जांच

    बिजली कंपनी के अंबाड़ा विद्युत वितरण केंद्र के सहायक यंत्री विजय उइके ने बताया कि गांव के कुछ लोग अपने खेत में मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके घर तक 24 घंटे की बिजली सप्लाई पहुंचाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। गांव में पुराने मकान के बिजली कनेक्शन की बकाया राशि के बिल भेजे जा रहे होंगे। शिकायत के आधार पर और पड़ताल कर जो भी संभव होगा एक्शन लेंगे।

