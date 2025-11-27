MP का अजब-गजब किस्सा: खंभे नहीं, तार नहीं… फिर भी हजारों का बिजली बिल हाजिर, ग्रामीण हैरान-विभाग परेशान!

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: बैतूल जिले के ग्राम मोआड़ में स्थित दामजीपुरा ढाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बिना कनेक्शन के ही बिजली का भारी भरकम बिल थमाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। गुरुवार को जयस संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वे मोआड़ गांव से करीब एक किमी दूर ढाने में रहते हैं।

24 घंटे की बिजली सप्लाई का दिया था आश्वासन बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके घर तक 24 घंटे की बिजली सप्लाई पहुंचाई जाएगी। इसके लिए करीब 15 लोगों से दस्तावेज भी जमा कराए गए थे। बिजली का कनेक्शन और खंभे नही लगाए गए लेकिन उन्हें पांच से आठ हजार रुपये के बिजली बिल दे दिए गए हैं। ग्रामीण शेषराव उइके, मालतीबाई, समेत अन्य ने कहा है कि जब तक उनके घर में 24 घंटे की बिजली सप्लाई नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक वे बिजली का बिल नहीं भरेंगे।