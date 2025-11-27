ग्वालियर में ड्रॉप बॉक्स से प्रिंसिपल का चेक चोरी, कैश निकासी पर बैंक की लापरवाही भी आई सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: सरस्वती शिशु मंदिर की प्राचार्य कल्पना सिकरवार का एक लाख रुपए का चेक चोरी होने का मामला सामने आया है। प्राचार्य ने यह चेक 18 नवंबर को स्कूल के चपरासी को बैंक में जमा करने के लिए दिया था। चेक पंजाब नेशनल बैंक, इंदरगंज शाखा के ड्राप बॉक्स में डाला गया था, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया।

चोर ने यह चेक जिंसी नाला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जमा करवा कर एक लाख रुपए कैश निकाल लिया। बैंक ने यह भुगतान अकाउंट पे की बजाय कैश क्लियरेंस के रूप में किया। इससे बैंक कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर हुई है, क्योंकि सामान्यतः किसी भी ओवरराइटिंग वाले चेक को कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले में भुगतान हो गया।