बैतूल जिला अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग, वार्डों में धुंआ भरने से मरीजों को बाहर निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बैतूल जिला अस्पताल में रविवार सुबह सवा नौ बजे के करीब भोजनशाला के पास स्थित स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। स्टोर रूम में सफाई का सामान और केमिकल रखा हुआ था जिससे धुंआ तेजी से कॉरिडोर और नीचे के वार्डों में भरने लगा।

अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा जिसकी मदद से आग बुझाई गई। अस्पताल में ओपीडी, वार्ड एक और चार के मरीजों को बाहर निकाला गया। गंभीर मरीजों को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया।

प्रभारी कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्टोर रूम में जलने से बचा सामान जब्त कराया है। प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। अस्पताल में फायर सिस्टम, अलार्म और बिजली सप्लाई की जांच कराई जाएगी।

फायर सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहे और फायर अलार्म भी बंद पाया गया। जब्त किए गए सामान में कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं था इसकी जांच की जाएगी। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, सफाई के उपयोग आने वाला सामान जला है।