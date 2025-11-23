मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बैतूल जिला अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग, वार्डों में धुंआ भरने से मरीजों को बाहर निकाला

    Fire in Betul Hospital: बैतूल जिला अस्पताल में रविवार सुबह सवा नौ बजे के करीब भोजनशाला के पास स्थित स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। स्टोर रूम में सफाई का सामान और केमिकल रखा हुआ था जिससे धुंआ तेजी से कॉरिडोर और नीचे के वार्डों में भरने लगा। अस्पताल में ओपीडी, वार्ड एक और चार के मरीजों को बाहर निकाला गया।

    By Vinay Verma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:48:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 12:42:04 PM (IST)
    बैतूल जिला अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग, वार्डों में धुंआ भरने से मरीजों को बाहर निकाला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बैतूल जिला अस्पताल में रविवार सुबह सवा नौ बजे के करीब भोजनशाला के पास स्थित स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। स्टोर रूम में सफाई का सामान और केमिकल रखा हुआ था जिससे धुंआ तेजी से कॉरिडोर और नीचे के वार्डों में भरने लगा।

    अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा जिसकी मदद से आग बुझाई गई। अस्पताल में ओपीडी, वार्ड एक और चार के मरीजों को बाहर निकाला गया। गंभीर मरीजों को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया।


    naidunia_image

    प्रभारी कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्टोर रूम में जलने से बचा सामान जब्त कराया है। प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। अस्पताल में फायर सिस्टम, अलार्म और बिजली सप्लाई की जांच कराई जाएगी।

    naidunia_image

    फायर सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहे और फायर अलार्म भी बंद पाया गया। जब्त किए गए सामान में कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं था इसकी जांच की जाएगी। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, सफाई के उपयोग आने वाला सामान जला है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.