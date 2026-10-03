बैतूल में वन विभाग की टीम पर हमला, मवेशी चराने से रोकने गए वनरक्षकों को लाठी-कुल्हाड़ी से पीटा, दो की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बैतूल जिले में सारनी वन परिक्षेत्र के राजेगांवखापा में वन भूमि पर किए प्लांटेशन में मवेशी चराने से रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। करीब 50 हेक्टेयर में फैले प्लांटेशन क्षेत्र में मवेशी चराए जाने की सूचना पर शनिवार सुबह करीब चार बजे पहुंची टीम के सदस्यों के साथ 10 से 12 लोगों द्वारा मारपीट की गई। हमले में दो वनरक्षक और एक चौकीदार घायल हो गए। वनरक्षक सुनील वट्टी और चौकीदार परसू की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लाया गया है।

मवेशी चराने की सूचना पर पहुंची थी टीम जानकारी के अनुसार खापा स्थित प्लांटेशन क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशी चराए जाने की शिकायत वन विभाग की टीम को मिली थी। पूर्व में भी संबंधित लोगों को प्लांटेशन में मवेशी नहीं चराने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद मवेशियों को वहां चराने का सिलसिला जारी था। इसी सूचना पर वनरक्षक सुनील वट्टी, हिवराज कंगाले, अभिषेक रघुवंशी और अन्य चौकीदार मौके पर पहुंचे थे।