बैतूल में वन विभाग की टीम पर हमला, मवेशी चराने से रोकने गए वनरक्षकों को लाठी-कुल्हाड़ी से पीटा, दो की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बैतूल जिले में सारनी वन परिक्षेत्र के राजेगांवखापा में वन भूमि पर किए प्लांटेशन में मवेशी चराने से रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। करीब 50 हेक्टेयर में फैले प्लांटेशन क्षेत्र में मवेशी चराए जाने की सूचना पर शनिवार सुबह करीब चार बजे पहुंची टीम के सदस्यों के साथ 10 से 12 लोगों द्वारा मारपीट की गई। हमले में दो वनरक्षक और एक चौकीदार घायल हो गए। वनरक्षक सुनील वट्टी और चौकीदार परसू की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लाया गया है।
जानकारी के अनुसार खापा स्थित प्लांटेशन क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशी चराए जाने की शिकायत वन विभाग की टीम को मिली थी। पूर्व में भी संबंधित लोगों को प्लांटेशन में मवेशी नहीं चराने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद मवेशियों को वहां चराने का सिलसिला जारी था। इसी सूचना पर वनरक्षक सुनील वट्टी, हिवराज कंगाले, अभिषेक रघुवंशी और अन्य चौकीदार मौके पर पहुंचे थे।
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घायल सुनील वट्टी ने बताया कि मौके पर मौजूद करीब 10 से 12 लोगों ने वन विभाग की टीम के साथ विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और लोगों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से वनकर्मियों पर हमला कर दिया।
इसमें वनरक्षक सुनील वट्टी, अभिषेक रघुवंशी और चौकीदार परसू घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिक्षेत्र सहायक खापा रोवा धुर्वे अन्य वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। घायल कर्मचारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।