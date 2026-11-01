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पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट में बयान से मुकरी बेटी, DNA रिपोर्ट ने पहुंचाया जेल

कुल्हाड़ी से वार करके पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को बैतूल जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में मृतका की 13 वर्षीय बेटी घटना की अहम गवाह थी।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 10:48:43 PM (IST)Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 10:48:43 PM (IST)
पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट में बयान से मुकरी बेटी, DNA रिपोर्ट ने पहुंचाया जेल
चिचोली के पटवारीढाना हत्याकांड में बड़ा फैसला। (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. चिचोली के पटवारीढाना हत्याकांड में बड़ा फैसला
  2. चिखली हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास
  3. वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित हुआ पत्नी के कत्ल का जुर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। कुल्हाड़ी से वार करके पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को बैतूल जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में मृतका की 13 वर्षीय बेटी घटना की अहम गवाह थी। उसने पुलिस को दिए बयान में तो पिता को मां की हत्या करते देखने की बात कही थी, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान वह अपने बयान से मुकर गई, लेकिन आरोपित को राहत फिर भी नहीं मिली।

डीएनए जांच रिपोर्ट से खुला राज

घटनास्थल पर मिले खून और आरोपित के कपड़ों पर लगे धब्बों की डीएनए जांच रिपोर्ट ने उसके द्वारा हत्या किए जाने को साबित करने में अहम भूमिका निभाई। इन वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल के न्यायालय ने सजा का निर्णय दिया।


खाना बनाने के विवाद में की थी हत्या

लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया कि तीन अगस्त 2025 को चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम चिखली के पटवारीढाना में 45 वर्षीय सुम्मी का खून से लथपथ शव घर के अंदर मिला था। महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

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घटना के समय दंपती की 13 वर्षीय बेटी घर में मौजूद थी। उसने पुलिस को बयान दिया कि माता-पिता के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाली रात भी खाना बनाने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। इसी विवाद में सुखराम सेलुकर ने कुल्हाड़ी से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी।

अदालत में गवाही से मुकरी बेटी

हालांकि, अदालत में बेटी ने घटना को अपनी आंखों से देखने की बात से इनकार कर दिया। मृतका की बहन ने भी अदालत में कहा कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थी और उसे इसकी जानकारी भांजी से मिली थी।

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