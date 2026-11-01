एमपी के हेल्थ सेक्टर में होगा बदलाव, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डॉक्टरों की कमी का हल नहीं निकलने के कारण सरकार अब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र की मदद लेने जा रही है। तीन जिलों की 18 सीएचसी का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कराने पर इसी वर्ष जून में कैबिनेट से निर्णय के बाद अब शर्तें तैयार करने का काम होगा। इसके लिए एक एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन करने जा रहा है।

अप्रैल 2027 तक 18 सीएचसी निजी हाथों में जा सकते हैं अप्रैल 2027 तक 18 सीएचसी निजी हाथों में जा सकते हैं। एजेंसी प्रत्येक अस्पताल का आकलन करेगी कि संचालन की लागत कितनी आ सकती है। इसी के अनुसार, इन अस्पतालों को पीपीपी पर देने के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। सबसे कम राशि के बदले संचालन को तैयार निवेशक को काम सौंपा जाएगा। सब कुछ निर्धारित समय सीमा के अनुसार चला तो अगले वर्ष अप्रैल तक ये अस्पताल निजी हाथों में जा सकते हैं। संचालन का काम पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो चरणबद्ध तरीके से अन्य अस्पतालों, सीएचसी व पीएचसी का संचालन पीपीपी पर दिया जा सकता है।