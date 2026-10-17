'पापा की इज्जत उतार दी, इन्हें छोड़ना मत...': बैतूल में बेटी के ससुराल वालों से आहत पिता ने दी जान, सुसाइड नोट में छलका दर्द

नईदुनिया प्रतिनिधि बैतूल/मुलताई। नगर के अमरावती मार्ग पर सैलून चलाने वाले राजेश कडुकार ने बुधवार को जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार सुबह जब उनकी दुकान खोली तो उसमें एक सुसाइड नोट मिला, जिसकी सूचना पुलिस को तत्काल दी गई।

सुसाइड नोट में उन्होंने बेटे से परिवार वालों का ध्यान रखने और बेटी के ससुराल पक्ष वालों पर कार्रवाई करवाने का कहते हुए लिखा है कि बेटा इन लोगों ने तेरे पापा की इज्जत उतार के रख दी इन्हें छोड़ना मत।

जिसमें मृतक राजेश ने लिखा है कि उनको बेटी के ससुराल वाले झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहे थे जिसके कारण वे परेशान हो गए थे।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुमित शिवहरे को लेकर जब सेन समाज के लोग दस्तावेजों के लिए सैलून पहुंचे और जब दुकान खोली तो वहां सुसाइड नोट मिला।

नागपुर में हुई बेटी की शादी

पूरे मामले में बताया जा रहा है कि राजेश ने लगभग 6 माह पूर्व बेटी का विवाह नागपुर में किया था जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा बेटी को परेशान किया जा रहा था।





कुछ समय पूर्व बेटी के ससुराल पक्ष वालों ने राजेश पर गंभीर आरोप लगाए थे जिससे वह मानसिक तनाव में था और फिर बुधवार आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अस्पताल में हुई मौत

जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद गंभीर अवस्था में राजेश को स्वजन द्वारा बैतूल अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इधर मुलताई स्थित सैलून में सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि बैतूल से डायरी आते ही सुसाइड नोट सहित अन्य जांच की जाएगी।

थाना प्रभारी विकास पटेल के अनुसार फिलहाल दुकान में मृतक के स्वजन को लाक लगाने का कहा गया है।