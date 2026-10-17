बच्ची की हत्या पर बैरागढ़ में भड़के लोग, भोपाल-सीहोर मार्ग किया जाम, फास्ट ट्रैक कोर्ट और बुलडोजर एक्शन की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के बैरागढ़ क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई नृशंस दरिंदगी और हत्या की घटना के बाद शहर में भारी आक्रोश फैल गया है। शनिवार को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने बैरागढ़ से भोपाल और सीहोर की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों लोग जाम में फंसे रहे। थाने का घेराव, अंदर घुसने का प्रयास गुस्साई भीड़ ने बैरागढ़ थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए, वे उसे खुद सजा देंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाने के दोनों मुख्य गेट बंद कर दिए और भारी पुलिस बल तैनात किया गया।