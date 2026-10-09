मां करती थी रेकी, बेटा-बहू काटते थे ताले; 8 लाख के माल के साथ तीनों गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सारनी। थाना क्षेत्र की शोभापुर कालोनी में वेकोलि कर्मी के घर का दरवाजा काटकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि चोरी की वारदात के लिए घरों की रेकी आरोपित की मां करती थी, जबकि बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने मामले में मां, बेटे और बहू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने के आभूषण सहित करीब आठ लाख रुपये की सामग्री बरामद की है।

पुलिस के अनुसार 29 सितंबर की रात शोभापुर कालोनी निवासी डब्ल्यूसीएल पाथाखेड़ा के चीफ मैनेजर माइनिंग डी. नंदकुमार के घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोरों ने घर के पीछे का दरवाजा गैस कटर से काटकर अंदर प्रवेश किया। पूजा वाले कमरे में सो रही बुजुर्ग महिला के हाथ से दो सोने के कंगन और गले से सोने की चेन काट ली और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।