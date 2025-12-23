मेरी खबरें
    मुलताई का बदलेगा नाम... ताप्ती नगरी को मिलेगी नई पहचान, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, सीएम ने की घोषणा

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 05:42:22 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 05:42:22 PM (IST)
    मुलताई का बदलेगा नाम... ताप्ती नगरी को मिलेगी नई पहचान, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, सीएम ने की घोषणा
    1. सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला
    2. ताप्ती की उद्गम नगरी का बदलेगा नाम
    3. केंद्र को प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बैतूल मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि बैतूल जिले में सूर्यपुत्री मां ताप्ती की उद्गम नगरी मुलताई का नाम मुलतापी करेंगे इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंगलवार को बैतूल में मेडिकल कॉलेज भूमि पूजन को लेकर पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके समेत अन्य उपस्थित रहे।

    मुलताई का नाम बदला जाएगा नाम

    मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख कहा कि मुलताई का नाम बदला जाए। विधायक की मांग पर मुलताई का नाम बदलकर मुल्तापी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल कोसमी क्षेत्र में उद्योग खोले जाएंगे। मुलताई में भी इंडस्ट्रियल कस्टर् बनेगा।


    इसके साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बैतूल जिले में आदिवासी संग्रहालय बनाएंगे। बैतूल में गुड क्लस्टर, नया औद्योगिक क्लस्टर कोसमी में बनाया जाएगा। वुडन क्लस्टर, मोही में औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाकर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

