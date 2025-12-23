इटारसी आयुध निर्माणी को फिर मिली बम से उड़ाने धमकी, 8 महीने में दूसरी बार आया ईमेल, परिसर में हाई अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। रक्षा मंत्रालय के अधीन यहां स्थित आयुध निर्माणी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आने के बाद सनसनी फैल गई है। आठ महीने में दूसरी बार इस तरह का मेल सामने आया है, जिससे परिसर की सुरक्षा को लेकर अफसरों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 17 अप्रैल को इस तरह का मेल आया था, जो जांच में फर्जी साबित हुआ था।

फैक्ट्री प्रबंधन और जिला पुलिस बल में हड़कंप मंगलवार को आए नए मेल के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और जिला पुलिस बल में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा इस थोटा ने मेल की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मेल की जांच की जा रही है। धमकी सोमवार रात फैक्ट्री के आधिकारिक ईमेल पर आई, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। सुरक्षा के लिहाज से यह फैक्ट्री बेहद संवेदनशील है, जहां भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार तैयार किए जाते हैं।