इटारसी आयुध निर्माणी को फिर मिली बम से उड़ाने धमकी, 8 महीने में दूसरी बार आया ईमेल, परिसर में हाई अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। रक्षा मंत्रालय के अधीन यहां स्थित आयुध निर्माणी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आने के बाद सनसनी फैल गई है। आठ महीने में दूसरी बार इस तरह का मेल सामने आया है, जिससे परिसर की सुरक्षा को लेकर अफसरों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 17 अप्रैल को इस तरह का मेल आया था, जो जांच में फर्जी साबित हुआ था।
मंगलवार को आए नए मेल के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और जिला पुलिस बल में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा इस थोटा ने मेल की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मेल की जांच की जा रही है। धमकी सोमवार रात फैक्ट्री के आधिकारिक ईमेल पर आई, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। सुरक्षा के लिहाज से यह फैक्ट्री बेहद संवेदनशील है, जहां भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार तैयार किए जाते हैं।
परिसर की जांच के लिए रामपुर, पथरौटा, इटारसी समेत अन्य थानों का फोर्स भेजा गया है। एएसपी अभिषेक राजन के नेतृत्व में परिसर की जांच की जा रही है। प्रबंधन के अधिकारी भी सुरक्षाकर्मियों के साथ परिसर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। परिसर की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते का इंतजार किया जा रहा है। दस्ते की एक टीम मुख्यमंत्री दौरे पर गई है, वहीं दूसरी टीम ग्वालियर और बुरहानपुर भेजी गई है। हालात को देखते हुए छिंदवाड़ा जिले से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है।