MP: बैतूल की आइटीआई छात्रा त्रिशा तावड़े को पीएम मोदी ने किया सम्मानित, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले की शासकीय एकलव्य महिला आइटीआई की छात्रा त्रिशा तावड़े ने सेंट्रल जोन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज किया है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में त्रिशा तावड़े को सम्मानित कर सफलता को सराहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में पीएम-सेतु (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआई) सहित युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि छात्रा त्रिशा ने सेंट्रल जोन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1200 में से 1187 अंक लेकर राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है। त्रिशा मेरिट सूची में स्थान पाने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रशिक्षणार्थी है। त्रिशा बैतूल के ग्राम भड़ूस के एक संघर्षशील परिवार की छात्रा है। उनके पिता अजय तावड़े बस ड्राइवर हैं एवं मां सुशीला गृहिणी हैं। बड़ी बहन एकता भी एकलव्य महिला आइटीआई बैतूल की टॉपर रह चुकी है और वर्तमान में रेलवे में एप्रेंटिश कर रही है।