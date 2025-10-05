MP: बैतूल की आइटीआई छात्रा त्रिशा तावड़े को पीएम मोदी ने किया सम्मानित, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले की शासकीय एकलव्य महिला आइटीआई की छात्रा त्रिशा तावड़े ने सेंट्रल जोन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज किया है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में त्रिशा तावड़े को सम्मानित कर सफलता को सराहा।
प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में पीएम-सेतु (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआई) सहित युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया।
गौरतलब है कि छात्रा त्रिशा ने सेंट्रल जोन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1200 में से 1187 अंक लेकर राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है। त्रिशा मेरिट सूची में स्थान पाने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रशिक्षणार्थी है। त्रिशा बैतूल के ग्राम भड़ूस के एक संघर्षशील परिवार की छात्रा है। उनके पिता अजय तावड़े बस ड्राइवर हैं एवं मां सुशीला गृहिणी हैं। बड़ी बहन एकता भी एकलव्य महिला आइटीआई बैतूल की टॉपर रह चुकी है और वर्तमान में रेलवे में एप्रेंटिश कर रही है।
संस्था प्राचार्य ने बताया कि संस्था में सत्र 2024-25 में मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेड में छात्र अरविन्द कुमरे ने पुरुष वर्ग में और छात्रा निकिता तायवाड़े ने महिला वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
मुख्यमंत्री ने दी बधाई
त्रिशा की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा- बिटिया त्रिशा को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा नई दिल्ली में शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बैतूल की छात्रा त्रिशा तावड़े को सेंट्रल जोन के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 4, 2025
उन्होंने आगे लिखा कि हमारे गांव-कस्बों में अपार प्रतिभा छिपी हुई है। बदलते दौर में जनजातीय क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थी नए-नए प्रतिमान रच रहे हैं। आज से शुरू पीएम-सेतु योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह पहल देशभर के आइटीआई को नई दिशा देगी।
