    MP में रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिलने से सनसनी, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने की आशंका

    By Vinay Verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 04:10:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 04:10:40 PM (IST)
    रेलवे ट्रैक पर जांच करती पुलिस।

    HighLights

    1. बरबतपुर में रेलवे ट्रैक पर कटा मिला युवक–युवती का शव
    2. प्रेम प्रसंग में दोनों की आत्महत्या करने की आशंका
    3. बैतूल जिले का था युवक और हरदा की थी युवती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाहपुर। शनिवार देर रात बैतूल जिले के बरबतपुर रेलवे स्टेशन के समीप नागपुर–इटारसी डाउन ट्रैक पर बड़ा हादसा हो गया। रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    रेलवे ट्रैक पर कटे मिले युवक–युवती के शव

    प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृत युवक की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के गौनापुर निवासी शिवकुमार परते (20) के रूप में हुई है। वहीं युवती हरदा जिले की निवासी बताई जा रही है।

    पुलिस जांच में जुटी

    पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने के बाद स्वजन को सौंप दिए हैं। शाहपुर के थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है।

