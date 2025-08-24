मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 03:32:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 03:32:15 PM (IST)
    बदहाली... खरगोन में गांव में मुक्ति धाम नहीं होने पर पंचायत की गेट पर कर डाला अंतिम संस्कार
    पंचायत की गेट पर कर डाला अंतिम संस्कार।

    HighLights

    1. ग्रामीण स्तर पर हर गांव में श्मशान घाट बनाने का दावा खोखला
    2. बारिश के मौसम में प्रशासन और शासन के दावों की खुली पोल
    3. परिजनों एवं ग्रामीणों ने पंचायत के गेट पर अंतिम संस्कार की तैयारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भीकनगांव। नगर से 8 किलो मीटर तक ग्राम लाल खेड़ा में मुक्ति धाम नहीं होने से परिजनों एवं ग्रामीणों ने की ग्राम पंचायत लालखेड़ा के गेट पर अंतिम संस्कार की तैयारी गेट पर ही लकड़ियों से चिता सजा दी।

    गांव में नहीं है कोई मुक्तिधाम

    दरअसल, ग्रामीण मयंक कुशवाह ने बताया कि आज सुबह ग्राम की उर्मिला बाई पति बाबूलाल का निधन हो गया है ग्राम में मुक्ति धाम नहीं है और जो है वह जीर्ण शीर्ण की हालत में है ऊपर तीन शेड भी लगा हुआ है वर्षा काल का समय से बारिश आ रही है।

    कई बार बताने के बाद भी नहीं बना मुक्तिधाम

    ऐसे में मृतक उर्मिला बाई पति बाबूलाल 70 वर्षीय का अंतिम संस्कार करे तो कहा ग्राम पंचायत में पदस्थ जिम्मेदारों को कई बार ग्रामीणों के द्वारा अवगत करवाया गया है लेकिन अभी तक मुक्ति धाम को सही नहीं करवाया गया है अब से ग्रामीण ग्राम का किसी भी निधन होने के बाद ग्राम पंचायत के गेट पर अंतिम संस्कार करेंगे। जानकारी मिलने के बाद प्रशानिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए।

