बैतूल में चोर की तालिबानी धुनाई: कटर लेकर पहुंचा था बैटरी चुराने, सारनी के लोगों ने पिलर से बांधकर सिखाया सबक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल/सारनी। थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया में बुधवार सुबह चोरी की नीयत से आए एक सिरफिरे युवक को ग्रामीणों की सतर्कता से रंगे हाथों दबोच लिया गया।
कॉलेज गेट के सामने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चुराने का प्रयास कर रहे युवक को परिवार के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और भागने से रोकने के लिए उसे रस्सी से पिलर के सहारे बांधकर पुलिस को सूचना दे दी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शोभापुर मैग्जीन कॉलोनी निवासी अमित (पिता पंचम मालवीय) सलैया गांव में कॉलेज गेट के पास खड़े एक ट्रैक्टर की बैटरी निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान परिजनों को आहट मिल गई और उन्होंने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही धर दबोचा।
तलाशी लेने पर आरोपी के पास से तार और लॉक काटने वाले धारदार उपकरण बरामद हुए हैं। घटना की खबर फैलते ही आसपास के दर्जनों ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
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घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बंधनमुक्त कराकर सारनी थाने ले गई। सारनी पुलिस का कहना है कि आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक अकेले ही चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचा था या इसके पीछे कोई स्थानीय चोरी का गिरोह काम कर रहा है।