बैतूल में चोर की तालिबानी धुनाई: कटर लेकर पहुंचा था बैटरी चुराने, सारनी के लोगों ने पिलर से बांधकर सिखाया सबक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल/सारनी। थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया में बुधवार सुबह चोरी की नीयत से आए एक सिरफिरे युवक को ग्रामीणों की सतर्कता से रंगे हाथों दबोच लिया गया। कॉलेज गेट के सामने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चुराने का प्रयास कर रहे युवक को परिवार के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और भागने से रोकने के लिए उसे रस्सी से पिलर के सहारे बांधकर पुलिस को सूचना दे दी।

आहट मिलते ही जागे परिजन, औजार भी जब्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शोभापुर मैग्जीन कॉलोनी निवासी अमित (पिता पंचम मालवीय) सलैया गांव में कॉलेज गेट के पास खड़े एक ट्रैक्टर की बैटरी निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान परिजनों को आहट मिल गई और उन्होंने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही धर दबोचा।