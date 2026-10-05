भोपाल के रिटायर्ड IAS हत्याकांड में आरोपी केयरटेकर की आगरा-मथुरा में तलाश; रैन बसेरों और मंदिरों में पुलिस की रेड

पुलिस की टीमें रैन बसेरों, मंदिर-मस्जिदों और अन्य संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश कर रही हैं। पुलिस को आशंका है कि वारदात के बाद वरुण लगातार ठिकाने बदल रहा है और पहचान छिपाकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में रह सकता है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद फरार चल रहे हत्यारोपित केयरटेकर वरुण कुमार की तलाश में पुलिस ने आगरा और मथुरा में डेरा डाल दिया है।

पुलिस उसके परिचितों और संभावित संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही है। आगरा-मथुरा के अलावा दिल्ली जाने वाले रूट पर भी पुलिस टीमें नजर रख रही हैं।

जांच में सामने आए संभावित ठिकानों और संपर्कों के आधार पर टीमों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया है। धार्मिक स्थलों और रैन बसेरों में भी उसके हुलिए और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तलाश की जा रही है।

एक सप्ताह से ज्यादा कहीं नहीं रुकता था आरोपी