    खास होगा बैतूल में विजयादशमी का पर्व, डिजिटल तकनीक से दहन, आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र

    By Vinay Verma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 12:23:44 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 12:23:44 AM (IST)
    खास होगा बैतूल में विजयादशमी का पर्व, डिजिटल तकनीक से दहन, आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र
    बैतूल में विजयादशमी : स्टेडियम में पुतले लाकर खड़े कर दिए गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। विजयादशमी का पर्व इस वर्ष बैतूल में और भी खास होने वाला है। श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति द्वारा स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में गुरुवार शाम भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 55 फीट ऊंचे रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दोनों पुतलों को भोपाल के नामचीन कलाकारों ने तैयार किया है और इन्हें पहले से ही स्टेडियम परिसर में खड़ा कर दिया गया है।

    भगवान राम-लक्ष्मण होंगे शोभायात्रा में सवार

    गुरुवार शाम को गंज स्थित रामलीला मैदान से भगवान राम और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर चल समारोह के रूप में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां पुतला दहन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। समिति पिछले 68 वर्षों से दशहरा पर्व पर रामलीला और पुतला दहन का आयोजन करती आ रही है।

    डिजिटल तकनीक से होगा दहन, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र

    समिति सदस्य दीपक सलूजा ने बताया कि इस बार पुतलों की ऊंचाई बढ़ाई गई है और दहन में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। पहले पुतलों का दहन पारंपरिक तीर चलाकर किया जाता था, लेकिन इस बार तकनीकी रूप से इन्हें जलाया जाएगा। पुतलों के मुंह से आकर्षक लाइटिंग निकलेगी और रंगारंग आतिशबाजी दर्शकों का मन मोह लेगी।

    आयोजन स्थल पर विशेष सजावट की गई

    समिति की ओर से बताया गया कि दोनों पुतलों की सुरक्षा के लिए बुधवार से ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आयोजन स्थल पर विशेष सजावट की गई है और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस भव्य आयोजन में जिले और प्रदेश के कई गणमान्य नागरिक शामिल होंगे।

