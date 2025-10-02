खास होगा बैतूल में विजयादशमी का पर्व, डिजिटल तकनीक से दहन, आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। विजयादशमी का पर्व इस वर्ष बैतूल में और भी खास होने वाला है। श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति द्वारा स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में गुरुवार शाम भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 55 फीट ऊंचे रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दोनों पुतलों को भोपाल के नामचीन कलाकारों ने तैयार किया है और इन्हें पहले से ही स्टेडियम परिसर में खड़ा कर दिया गया है।

भगवान राम-लक्ष्मण होंगे शोभायात्रा में सवार गुरुवार शाम को गंज स्थित रामलीला मैदान से भगवान राम और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर चल समारोह के रूप में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां पुतला दहन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। समिति पिछले 68 वर्षों से दशहरा पर्व पर रामलीला और पुतला दहन का आयोजन करती आ रही है।