FD scam in MP: गैर बैंकिंग कंपनी में जमा कराए पांच करोड़, लेखपाल था संचालक

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 12:05:01 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 12:13:30 AM (IST)
    1. प्रभारी सीएमओ के साथ मिलकर की गड़बड़ी।
    2. लेखापाल ने ब्याज की राशि से बांटा ऋण।
    3. ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले में दो नगरीय निकाय में पदस्थ रहे प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ने लेखापाल के साथ मिलकर एफडी की राशि में घोटाला किया है। दोनों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना पंजीकृत कंपनी में एफडी कराई और उसकी ब्याज राशि करीब 16 लाख का गबन कर लिया। कंपनी में दो बार में करीब पांच करोड़ रुपये की एफडी कराई गई थी।

    बड़ी संख्या में ऋण बांटे और ब्याज से कमाई की

    इस कंपनी में खुद लेखपाल संचालक था और उसने एफडी से मिली ब्याज की राशि से बड़ी संख्या में ऋण बांटे और ब्याज से कमाई की। जब दूसरे सीएमओ पदस्थ हुए तो उन्होंने प्रयास करके मूल राशि वापस कराई। शासकीय राशि का यह भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद निवास व नगर पालिका परिषद भुआबिछिया में हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने सीएमओ, लेखपाल और लिपिक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

    15.50 लाख का गबन

    मई 2022 में राजेश मार्को नगर परिषद भुआबिछिया के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे। शिवकुमार झारिया यहां दैनिक वेतन कर्मचारी के तौर पर प्रभारी लेखापाल के पद पर था। शिवकुमार झारिया ने निकाय की राशि तीन करोड़ 80 लाख रुपये की एफडी बनाने की नोटशीट तैयार की और राजेश मार्को ने अनुशंसा कर दी। इसके बाद यह राशि नगर परिषद निवास के भारतीय स्टेट बैंक के खाते से शिवांशी इंडिया निधि लिमिटेड बिंझिया, मंडला के एक्सिस बैंक के खाता में ट्रांसफर कर दी गई। बाद में जब दूसरे मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहां आए तो उन्होंने इस एफडी को समाप्त कर मूल धन की राशि वापस प्राप्त की। इस अवधि का ब्याज 15 लाख 50 हजार 892 रुपये नहीं मिल पाए।

    44 हजार का गबन

    2022 में राजेश मार्को जब निवास में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बने तो दुकान नीलामी से प्राप्त हुई राशि एक करोड़ 73 लाख 82 हजार रुपये की राशि में से शिवांशी इंडिया निधि लिमिटेड के एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफर कर 50-50 लाख रुपये की दो एफडी तैयार करवाई। जब दूसरे सीएमओ आए तो एफडी को समाप्त कर मूलधन की राशि प्राप्त की। नगर परिषद को ब्याज की राशि 44 हजार रुपये नहीं मिले।

    क्या है आरोप?

    आरोप हैं कि दोनों निकाय से मिली ब्याज की राशि से शिवांशी इंडिया निधि लिमिटेड के संचालक शिवकुमार झारिया ने छोटे-छोटे ऋण दिए और कर्जदारों से ब्याज वसूल करता रहा। ईओडब्ल्यू ने प्रभारी सीएमओ राजेश मार्को, लेखापाल शिव कुमार झारिया और भुआबिछिया में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 दीपक रजक पर मामला दर्ज किया है।

