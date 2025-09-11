मेरी खबरें
    बैतूल में संपत्ति बंटवारा पर विवाद, पहले लोहे की रॉड से पति की हत्या, फिर देवर को बुलाकर...

    आमला थाना क्षेत्र के ग्राम डोडावानी में जमीन के बंटवारे को लेकर पत्नी ने 52 वर्षीय पति काशीराम की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। मृतक की दो पत्नी हैं और वह पहली पत्नी के बेटे को अधिक जमीन देना चाहता था। इसी बात को लेकर मंगलवार रात दूसरी पत्नी से विवाद हो गया।

    By Vinay Verma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 04:04:36 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 04:04:36 AM (IST)
    पत्नी ने लोहे की रॉड से की पति की हत्या

    1. पहली पत्नी की मृत्यु के बाद की थी दूसरी शादी।
    2. सौतेले बेटे को अधिक हिस्सा देने से थी नाराज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। आमला थाना क्षेत्र के ग्राम डोडावानी में जमीन के बंटवारे को लेकर पत्नी ने 52 वर्षीय पति काशीराम की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। मृतक की दो पत्नी हैं और वह पहली पत्नी के बेटे को अधिक जमीन देना चाहता था। इसी बात को लेकर मंगलवार रात दूसरी पत्नी से विवाद हो गया।

    पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी

    दूसरी पत्नी मंगलवती ने खाट पर सो रहे पति के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, काशीराम ने पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी मंगलवती से की थी। पहली पत्नी का उसका एक बेटा है, जो दादी के साथ अलग मकान में रहता था।

    सौतेले बेटे को बराबर हिस्सा देने पर अड़ी

    मंगलवार रात काशीराम और मंगलवती के बीच बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। काशीराम अपनी पैतृक संपत्ति में बड़े बेटे सतीश को ज्यादा हिस्सा देना चाहता था, जबकि मंगलवती सौतेले बेटे को बराबर हिस्सा देने पर अड़ी थी। विवाद में उसने लोहे की राड से सोते समय काशीराम के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट आने से काशीराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    मामला दर्ज, मंगलवती गिरफ्तार

    पति को मारने के बाद मंगलवती अपने देवर को बुलाने पहुंची और बताया कि उसके भाई मारपीट कर रहे हैं। जब स्वजन घर में गए तो खाट पर काशीराम मृत अवस्था में खून से लथपथ था। स्वजन ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी जिसके बाद आमला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंपकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पत्नी मंगलवती को गिरफ्तार कर लिया है।

