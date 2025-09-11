Festival Special Train: अजमेर-रांची और बीकानेर-शिर्डी के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्यौहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष किराए पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। भोपाल मंडल के स्टेशनों से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों का संचालन सितंबर से नवंबर तक किया जाएगा, जिससे अजमेर, रांची, बीकानेर और साईनगर शिर्डी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दोनों दिशाओं में 10-10 फेरों का संचालन होगा।

अजमेर-रांची-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 09619 अजमेर-रांची साप्ताहिक स्पेशल 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रात 11:05 बजे अजमेर से चलेगी और रविवार सुबह 7:30 बजे रांची पहुंचेगी। ट्रेन 09620 रांची-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार सुबह 9:15 बजे रांची से चलेगी और सोमवार शाम 6:35 बजे अजमेर पहुंचेगी।