    'साहब! एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले 20 हजार...', भिंड में एसपी के सामने महिला ने सुनाई आपबीती

    MP Crime: पीड़ित ने बताया कि 28 अगस्त को वह मौ बाजार स्थित एसबीआइ के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। मशीन पर तीन अज्ञात युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने मदद के नाम पर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खाते की जानकारी ली तो 20 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। एसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 08:19:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 08:19:12 PM (IST)
    ATM कार्ड बदलकर हुई ठगी। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. एसपी ऑफिस में मंगलवार को एसपी ने की जनसुनवाई
    2. जनसुनवाई में एसपी ने सुनी पीड़ितों की शिकायतें
    3. ठगी से लेकर चोरी और उत्पीड़न की शिकायतें आईं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले में आए दिन ठगी, चोरी और अवैध कारोबार की शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच रही हैं। मंगलवार को को एसपी कार्यालय में कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें एटीएम कार्ड बदलकर 20 हजार की ठगी, मोबाइल चोरी, घर में अवैध बीड़ी फैक्ट्री संचालन, महिला को बच्चों सहित घर से निकालना और सोना-चांदी की चोरी जैसे मामले सामने आए।

    एटीएम कार्ड बदलकर उड़ाए 20 हजार

    ताल का पुरा निवासी 65 वर्षीय पोथीराम जाटव पुत्र माधौसिंह जाटव ने बताया कि 28 अगस्त को वह मौ बाजार स्थित एसबीआइ के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। मशीन पर तीन अज्ञात युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने मदद के नाम पर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खाते की जानकारी ली तो 20 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। एसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया।

    सड़क पर गिरा मोबाइल, नहीं मिला

    शहर के वाटर वर्क्स स्थित शक्ति नगर निवासी सुरेन्द्र शिवहरे ने बताया कि 19 अगस्त को वह ई-रिक्शा से शहर आए थे। बेटी बचाओ चौराहे से बंबा पुलिया के पास उनका एंड्रायड मोबाइल जेब से गिर गया। काफी तलाश के बाद भी मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल में सिम और निजी दस्तावेज़ हैं। उन्होंने साइबर सेल से मोबाइल ट्रेस कर बरामद करने की गुहार लगाई।

    घर में चल रही अवैध बीड़ी फैक्ट्री से बच्चों की तबीयत बिगड़ी

    वार्ड 12 धर्मपुरी कालोनी निवासी हिमांशु जैन ने आवेदन देकर आरोप लगाया कि पड़ोसी अनिल जैन घर के अंदर अवैध रूप से बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। उनके घर की खिड़की पर लगे एग्जास्ट फैन से धुआं सीधे पड़ोसियों के घर में जाता है। इससे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। पीड़ित ने पहले भी एसपी को ईमेल और फोटो सबूत भेजे थे।

    इसी तरह खेरी जमसारा निवासी अनीता वर्मा ने बताया कि उनका विवाह 2011 में संदीप वर्मा से हुआ था। 2014 में पति की आत्महत्या के बाद ससुराल पक्ष लगातार प्रताड़ित करता रहा। हाल ही में जिठानी की मौत के बाद सास-ससुर और जेठ-ननद ने बेरहमी से पिटाई कर उन्हें दो बेटियों सहित घर से निकाल दिया। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों के पास जमीन-जायदाद होते हुए भी उन्हें खर्चा नहीं दिया जाता और गालियां देकर कहा जाता है कि 'लड़कियों से वंश नहीं चलता।' पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई।

    सोना-चांदी की चोरी, आरोपियों पर दबाव

    लहार के मटियावली निवासी कमलेशी पत्नी सुजान सिंह ने बताया कि 13 अप्रैल की रात घर में चोरी हो गई, जिसमें 2 किलो चांदी और सोने के गहने चोरी हो गए। उनका आरोप है कि पड़ोसी मायाराम और पुत्र गोलू ने चोरी का सामान अपने पास होने की बात कबूल की, लेकिन धमकी दी कि 'अगर पुलिस में रिपोर्ट करोगी तो जान से मार देंगे।' पीड़िता ने लहार थाने पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

