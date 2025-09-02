'साहब! एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले 20 हजार...', भिंड में एसपी के सामने महिला ने सुनाई आपबीती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले में आए दिन ठगी, चोरी और अवैध कारोबार की शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच रही हैं। मंगलवार को को एसपी कार्यालय में कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें एटीएम कार्ड बदलकर 20 हजार की ठगी, मोबाइल चोरी, घर में अवैध बीड़ी फैक्ट्री संचालन, महिला को बच्चों सहित घर से निकालना और सोना-चांदी की चोरी जैसे मामले सामने आए।

एटीएम कार्ड बदलकर उड़ाए 20 हजार ताल का पुरा निवासी 65 वर्षीय पोथीराम जाटव पुत्र माधौसिंह जाटव ने बताया कि 28 अगस्त को वह मौ बाजार स्थित एसबीआइ के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। मशीन पर तीन अज्ञात युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने मदद के नाम पर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खाते की जानकारी ली तो 20 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। एसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया।

सड़क पर गिरा मोबाइल, नहीं मिला शहर के वाटर वर्क्स स्थित शक्ति नगर निवासी सुरेन्द्र शिवहरे ने बताया कि 19 अगस्त को वह ई-रिक्शा से शहर आए थे। बेटी बचाओ चौराहे से बंबा पुलिया के पास उनका एंड्रायड मोबाइल जेब से गिर गया। काफी तलाश के बाद भी मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल में सिम और निजी दस्तावेज़ हैं। उन्होंने साइबर सेल से मोबाइल ट्रेस कर बरामद करने की गुहार लगाई। घर में चल रही अवैध बीड़ी फैक्ट्री से बच्चों की तबीयत बिगड़ी वार्ड 12 धर्मपुरी कालोनी निवासी हिमांशु जैन ने आवेदन देकर आरोप लगाया कि पड़ोसी अनिल जैन घर के अंदर अवैध रूप से बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। उनके घर की खिड़की पर लगे एग्जास्ट फैन से धुआं सीधे पड़ोसियों के घर में जाता है। इससे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। पीड़ित ने पहले भी एसपी को ईमेल और फोटो सबूत भेजे थे।