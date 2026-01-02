ठंड से अकड़ गया था कोबरा, युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचाई जान, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। लहार क्षेत्र के आरुषी गांव में कड़ाके की ठंड से अकड़े एक कोबरा सांप को युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचा लिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

सांप पूरी तरह अकड़कर बेहोशी की हालत में था

बीएससी सेकंड ईयर के छात्र गिर्राज शंकर शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर की दोपहर वह अपने दोस्त के साथ बाइक से खेत की ओर जा रहे था। रास्ते में काला सांप पड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर सांसें चलती नजर आईं। ठंड के कारण सांप पूरी तरह अकड़कर बेहोशी की हालत में था। उसने सांप को सुरक्षित तरीके से उठाकर पास में जल रहे अलाव के समीप बैठा दिया। अलाव की गर्माहट से उसमें हलचल शुरू हो गई और वह होश में आ गया।