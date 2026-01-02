मेरी खबरें
    ठंड से अकड़ गया था कोबरा, युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचाई जान, Video वायरल

    By Manoj ShrivastavaEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 10:25:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 10:25:04 PM (IST)
    ठंड से अकड़ गया था कोबरा, युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचाई जान, Video वायरल
    युवक अलाव के पास बैठकर सांप के साथ।

    1. भिंड में मौत के करीब था जहरीला सांप
    2. युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचाई जान
    3. रोंगटे खड़े कर देगा यह वायरल Video

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। लहार क्षेत्र के आरुषी गांव में कड़ाके की ठंड से अकड़े एक कोबरा सांप को युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचा लिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    सांप पूरी तरह अकड़कर बेहोशी की हालत में था

    बीएससी सेकंड ईयर के छात्र गिर्राज शंकर शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर की दोपहर वह अपने दोस्त के साथ बाइक से खेत की ओर जा रहे था। रास्ते में काला सांप पड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर सांसें चलती नजर आईं। ठंड के कारण सांप पूरी तरह अकड़कर बेहोशी की हालत में था। उसने सांप को सुरक्षित तरीके से उठाकर पास में जल रहे अलाव के समीप बैठा दिया। अलाव की गर्माहट से उसमें हलचल शुरू हो गई और वह होश में आ गया।

    वीडियो वायरल

    वायरल वीडियो में युवक अलाव के पास बैठकर सांप को इधर-उधर न घूमने तथा किसी को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत देता व सांप भी बीच-बीच में फन हिलाता नजर आ रहा है। करीब एक घंटे बाद सांप पूरी तरह सामान्य हो गया और जंगल की ओर चला गया। गिर्राज के चाचा अशोक शर्मा ने बताया कि उनके कुलदेव नागदेव हैं। परिवार घर के पास नागदेव में मंदिर भी नियमित पूजा करता है, इसलिए बिना डरे सांपों को संभाल लेते हैं।


