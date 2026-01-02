मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    स्कूटी के अंदर बैठा था जहरीला नाग, सर्प मित्र ने उसी गाड़ी को 3KM चलाकर पहुंचाया गैरेज, रोंगटे खड़े कर देगा हैरतअंगेज रेस्क्यू

    Chhindwara News: छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित ग्राम मोहदई में शुक्रवार को एक ऐसा रेस्क्यू आपरेशन देखने को मिला, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। एक किसान ...और पढ़ें

    By Ashish MishraEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:00:03 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:00:03 PM (IST)
    स्कूटी के अंदर बैठा था जहरीला नाग, सर्प मित्र ने उसी गाड़ी को 3KM चलाकर पहुंचाया गैरेज, रोंगटे खड़े कर देगा हैरतअंगेज रेस्क्यू
    स्कूटी के अंदर बैठा था जहरीला नाग।

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा के ग्राम मोहदई में स्कूटी के अंदर बैठा था कोबरा
    2. सर्प मित्र ने उसी गाड़ी को 3 किमी चलाकर पहुंचाया गैरेज
    3. जब टूल नहीं मिले तो जोखिम उठाकर गैरेज ले गए सर्प मित्र

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित ग्राम मोहदई में शुक्रवार को एक ऐसा रेस्क्यू आपरेशन देखने को मिला, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। एक किसान की स्कूटी के अंदर जहरीला कोबरा सांप घुस गया था। उसे निकालने के लिए सर्प मित्र ने जो जोखिम उठाया, उसने सबको हैरान कर दिया। ग्राम मोहदई के निवासी किसान मुरली सूर्यवंशी जब अपने खेत से काम कर घर लौटे, तो उन्होंने अपनी स्कूटी के टायर के पास एक कोबरा सांप बैठा देखा।

    काफी मशक्कत के बाद सांप बाहर को बाहर निकाला

    ग्रामीणों ने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में सांप स्कूटी के अंदरूनी हिस्सों में जाकर छिप गया। काफी मशक्कत के बाद भी जब सांप बाहर नहीं निकला, तो तुरंत सर्प मित्र हेमंत गोदरेज को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हेमंत गोदरेज मौके पर पहुंचे। सांप स्कूटी की बॉडी के काफी अंदर जा चुका था, जिसे निकालने के लिए स्कूटी के प्लास्टिक पार्ट्स को खोलना जरूरी था, लेकिन उस समय वहां पार्ट्स खोलने के लिए कोई टूल (पेंचकस या चाबी) उपलब्ध नहीं थे।


    सांप के साथ 3 किलोमीटर का सफर

    सांप को वहीं छोड़ना खतरनाक हो सकता था, इसलिए हेमंत ने एक साहसी फैसला लिया। हेमंत ने खुद उसी स्कूटी को चालू किया जिसके अंदर कोबरा बैठा था। वे उस "कोबरा वाली स्कूटी" को चलाकर करीब 3 किलोमीटर दूर एक रिपेयरिंग शाप (गैरेज) तक ले गए। सवारी के दौरान सांप कभी भी उनके पैर या शरीर पर हमला कर सकता था, लेकिन हेमंत ने धैर्य बनाए रखा सर्विसिंग दुकान पहुंचते ही मैकेनिक ने टूल्स की मदद से स्कूटी के बॉडी पार्ट्स को खोला। काफी तलाश के बाद कोबरा नजर आया, जिसे हेमंत गोदरेज ने सुरक्षित पकड़ लिया। सांप को सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा गया।

    यह भी पढ़ें- इंदौर दूषित जल कांड: मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एक्शन, अपर आयुक्त हटाए गए, कमिश्नर को नोटिस जारी

    किसान और भीड़ ने राहत की सांस ली

    सांप के बाहर निकलते ही किसान और वहां मौजूद भीड़ ने राहत की सांस ली। सर्पमित्र हेमंत गोदर ने कहा कि "सांप बॉडी के अंदर गहराई में था। मौके पर औजार नहीं होने के कारण हमें रिपेयरिंग शॉप जाना पड़ा। खतरा बड़ा था, लेकिन सांप और इंसानों दोनों की सुरक्षा जरूरी थी।" उन्होंने कहा कि ठंड या बारिश के मौसम में सांप अकसर गर्मी की तलाश में वाहनों के इंजन या बॉडी के अंदर छिप जाते हैं। वाहन चलाने से पहले एक बार टायर और इंजन के आसपास जरूर जांच करें। ऐसा होने पर खुद हाथ डालने के बजाय विशेषज्ञ या सर्प मित्र को बुलाएं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.