ATM Fraud का नया तरीका, पहले फेवीकोल लगाकर सेंसर जाम करते, फिर मदद के बहाने कार्ड बदलते

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ऊमरी थाना पुलिस ने सोमवार को एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतराज्जीय गैंग का खुलासा करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से अलग-अलग बैंकों के 54 एटीएम कार्ड, 1.63 लाख नगद और एक बोलेरो कार जब्त की गई है। आरोपितों ने भिंड, मुरैना सहित कई जिलों 30 से अधिक वारदातें करना स्वीकार कियाा है। पकड़े गए आरोपित उप्र के फिरोजबाद जिले के मटसेना के रहने वाले हैं। इसमें तीन सगे भाई हैं।

ऐसे पकड़े गए आरोपी सोमवार को यह बात ऊमरी थाने में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएसपी दीपक तोमर ने कही। इस दौरान अटेर एसडीओपी रविंद्र वास्कले, ऊमरी थाना टीआइ शिवप्रताप सिंह राजावत, बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, साइबर सैल प्रभारी वैभव तोमर और एएएसआइ सत्यवीर सिंह मौजूद रहे। डीएसपी तोमर ने बताया कि 15 सितंबर 2025 को फरियादी राजकुमार जाटव पुत्र विनोद जाटव निवासी सींगपुरा पांडरी रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम में रुपये निकालने के लिए आए थे। राजकुमार ने मशीन में कार्ड लगाया तो वहां पहले से खड़े दो-तीन लोगों ने मदद के नाम पर उसका कार्ड बदल लिया और अकाउंट से 36 हजार रुपये निकाल लिए।