'जब तक दीदी है, हम बंगाल नहीं जाएंगे...', कथा की परमिशन नहीं मिली तो ममता पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, कही ये बड़ी बात

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के महंत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पश्चिम बंगाल में अपनी कथा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने छत्तीगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में कथा की परमिशन दीदी ने कैंसिल कर दी। जहां की परमिशन मिली है उस स्थान पर पानी भरा हुआ है। जब लोगों ने पूछा तो कह दिया कि आप समझ गए होंगे मैं नाम नहीं लूंगा। जब तक दीदी हैं पश्चिम बंगाल में कथा करने नहीं जाएंगे। जब दादा आ जाएंगे फिर चले जाएंगे।

10 से 12 अक्टूबर होनी थी कथा आपको बता दें कि कोलकाता में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 10 से 12 अक्टूबर को हनुमंत कथा होनी थी। बारिश के कारण कई जगह पानी भरा है, जहां की परमिशन मिली थी वो कैंसिल कर दी। इसलिए शास्त्री जी ने अपनी कथा को फिलहाल स्थगित कर दिया है।