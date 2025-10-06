मेरी खबरें
    'जब तक दीदी है, हम बंगाल नहीं जाएंगे...', कथा की परमिशन नहीं मिली तो ममता पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, कही ये बड़ी बात

    Bageshwar Baba: पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पश्चिम बंगाल में अपनी कथा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने रायपुर में कथा के दौरान कहा कि बंगाल में कथा की परमिशन दीदी ने कैंसिल कर दी। जहां की परमिशन मिली है उस स्थान पर पानी भरा हुआ है। जब लोगों ने पूछा तो कह दिया कि जब तक दीदी हैं पश्चिम बंगाल में कथा करने नहीं जाएंगे। जब दादा आ जाएंगे फिर चले जाएंगे।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 07:58:11 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 07:58:11 PM (IST)
    HighLights

    1. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
    2. जब तक बंगाल में दीदी हैं कथा कहने नहीं जाएंगे- शास्त्री
    3. शास्त्री बोले-पश्चिम बंगाल में कथा की परमिशन ही नहीं दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के महंत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पश्चिम बंगाल में अपनी कथा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने छत्तीगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में कथा की परमिशन दीदी ने कैंसिल कर दी। जहां की परमिशन मिली है उस स्थान पर पानी भरा हुआ है। जब लोगों ने पूछा तो कह दिया कि आप समझ गए होंगे मैं नाम नहीं लूंगा। जब तक दीदी हैं पश्चिम बंगाल में कथा करने नहीं जाएंगे। जब दादा आ जाएंगे फिर चले जाएंगे।

    10 से 12 अक्टूबर होनी थी कथा

    आपको बता दें कि कोलकाता में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 10 से 12 अक्टूबर को हनुमंत कथा होनी थी। बारिश के कारण कई जगह पानी भरा है, जहां की परमिशन मिली थी वो कैंसिल कर दी। इसलिए शास्त्री जी ने अपनी कथा को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

    हिंदू और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे- शास्त्री

    पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कहा कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के पक्षधर नहीं है। वह हिंदू और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। इधर बागेश्वर धाम के मीडिया प्रभारी कमल अवस्थी ने नईदुनिया से कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाली कथा स्थगित कर दी गई है। क्योंकि जिस जगह पर परमिशन दी है वहां पानी भरा है।

