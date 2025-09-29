मेरी खबरें
    भिंड में फ्री में शराब देने की बात को लेकर ASI ने किया हंगामा, वीडियो वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। दबोह में शराब ठेके के सामने थाने के एएसआइ द्वारा ठेके से फ्री में शराब लेने की बात को लेकर हंगामा कर दिया। घटना में एएसआई ने ठेके के कर्मचारियों से गाली-गलौज की और सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है।

    त्वरित और निष्पक्ष जांच कराने की मांग

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शराब ठेके पर बैठे कर्मचारियों ने शराब देने से मना किया, तो एएसआइ ने वर्दी का रौब दिखाते हुए ठेकेदार को गालियां दी। इस दौरान कई लोग वहां जमा हो गए और घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने वरिष्ठ अधिकारियों से त्वरित और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

    नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग

    लोगों ने कहा कि कानून लागू करने वाला भी नियमों का उल्लंघन करे, तो आम जनता में कानून और नैतिकता को लेकर विश्वास कमजोर होगा। वायरल वीडियो एएसआइ शिवदयाल नागर का बताया जा रहा है।

    इस तरह का वीडियो सामने आया है। मामले की जांच कराई जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - राजेश शर्मा, थाना प्रभारी दबोह।

