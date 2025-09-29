ग्वालियर से इटावा तक ट्रैक दोहरीकरण का सर्वे पूरा, रूट पर बढ़ सकेंगी ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर से भिंड होते हुए इटावा तक 114 किमी लंबे रेल ट्रैक के दोहरीकरण के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। लगभग डेढ़ साल तक चले सर्वे के बाद अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे रेलवे बोर्ड में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वर्तमान में ग्वालियर से पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के लिए जाने वाली ट्रेनों को झांसी होकर संचालित किया जाता है।

यात्रियों को कम समय लगेगा झांसी में ट्रेन का इंजन बदलना पड़ता है, जिसके कारण गाड़ियां लेट होती हैं। वर्तमान रूट पर सिंगल ट्रैक होने के कारण आमने-सामने से ट्रेनें आने पर दिक्कत होती है। अब दोहरीकरण का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने और काम शुरू होने से इस रूट पर ट्रेनें बढ़ सकेंगी। इसके अलावा इटावा से कानपुर आदि रूट के लिए यात्रियों को कम समय लगेगा। ग्वालियर से इटावा के बीच अभी सिंगल लाइन है। इस पर ही अप और डाउन ट्रेनों का आवागमन होता है।

दो घंटे से अधिक का समय लग रहा ऐसे में यदि दोनों ओर से ट्रेन एक साथ आ जाती हैं, तो एक गाड़ी को आउटर में या किसी स्टेशन पर रोका जाता है, तब दूसरी गाड़ी की क्रासिंग हो पाती है। इससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रेन को भिंड से ग्वालियर के बीच की दूरी तय करने में ही दो घंटे से अधिक का समय लग रहा है। ग्वालियर से भिंड-इटावा होते हुए गुवाहाटी, अहमदाबाद तक ट्रेन चलाने की मांग भी समय-समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है। इसके अलावा भिंड से दिल्ली, अहमदाबाद और भोपाल के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। ऐसे में इस लाइन का दोहरीकरण होने से एक तरफ जहां ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। वहीं ट्रेनों को क्रॉस करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।