छाटे भाई को मारने आए, नहीं मिला तो बड़े की गोली मारकर की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मऊ थाना अंतर्गत सौरा गांव में मंगलवार-बुधवार रात खेत पर बने ट्यूबवैल पर सो रहे 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिता को बचाने आए 11 वर्षीय बेटे पर भी सरिया से हमला कर दिया। बेटे किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आया। पुलिस ने मालनपुर क्षेत्र के दो आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित छोटे भाई को मारने आए थे, वह नहीं मिला तो बड़े भाई पर गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय राजकुमार उर्फ छुन्ना गुर्जर पुत्र मजबूत सिंह गुर्जर निवासी सौरा परिवार के साथ गांव के बाहर खेत पर बने मकान में रहता था। मंगलवार को राजकुमार अपने 11 वर्षीय बेटे शिवम के साथ ट्यूबवैल पर गया था।

शाम करीब सात बजे रूपसिंह धोबी और लक्ष्मण सिंह धोबी निवासी माहों थाना मालनपुर ट्यूबवैल पर आए और राजकुमार से उनके छोटे भाई रामवीर गुर्जर के बारे में पूछा तो राजकुमार ने मना किया। इस पर आरोपित गाली देने लगे। जब राजकुमार ने गाली देने से मना किया तो आरोपितों ने कट्टा निकालकर फायर कर दिया। गोली सीने में लगने से राजकुमार जमीन पर गिर गए।

विवाद के दौरान बेटे शिवम ने पिता को बचाने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने सरिया उसके सिर में मार दिया। रूपसिंह ने गाेली चलाई तो कारतूस मिस पड़ गया। इस दौरान शिवम वहां से भाग गया। गांव में जाकर घटना की जानकारी दी। आरोपितों की छोटे भाई से जेल में हुई दोस्ती बताया जाता है कि राजकुमार के छोटे भाई रामवीर गुर्जर ने दतिया के अतरेंट में हत्या की थी। आठ साल से रामवीर ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद था। इसी दौरान रामवीर की लक्ष्मण और रूपसिंह धोबी से दोस्ती हुई थी। चार माह पहले रामवीर जेल से छूटकर आया था।