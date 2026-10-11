महिला ने बुजुर्ग को जाल में फंसाकर बनाया अश्लील वीडियो, वायरल की धमकी देकर 5 लाख मांगे, भिंड में हनी ट्रैप का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। देहात थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग कर रुपये वसूलने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने एक बुजुर्ग को परिचित बनकर बातचीत के बहाने मिलने बुलाया और फिर कथित तौर पर अपने जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया।

इसके बाद वीडियो बहुप्रसारित करने, दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के झूठे मामले में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी देकर पांच लाख रुपये मांगे। फरियादी से एक लाख रुपये तत्काल वसूलने की बात भी सामने आई है। 10 अक्टूबर को दर्ज कराई शिकायत देहात थाना टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत के मुताबिक, फरियादी ने 10 अक्टूबर को देहात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि करीब 14-15 दिन पहले उसके पास एक महिला का फोन आया था। महिला ने खुद को रिश्तेदार बताकर उससे मीठी-मीठी बातें कीं और सर्किट हाउस के पास मिलने बुलाया।