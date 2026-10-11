फर्जी पासपोर्ट मामले में फरार बौद्ध भिक्षु गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के बौद्ध मठ से हुई गिरफ्तारी, चार दिन की रिमांड पर रखा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जाली दस्तावेजों के जरिये बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने में मदद करने वाला भंते गुलाब राय गौतम उर्फ सम्यक बोधि आखिर पकड़ा गया। उस पर एसटीएफ द्वारा 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जैसे ही पासपोर्ट कांड का सरगना रियाल चौधरी पकड़ा गया तो भंते गुलाब राय उर्फ सम्यक बोधि फरार हो गया। वह छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित बौद्ध मठ में छिपा था। यहां से एसटीएफ की टीम ने उसे पकड़ा है।

6 मामलों में बना गवाह पूछताछ में उसने छह बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट में गवाह बनना स्वीकार किया है। यह सभी पासपोर्ट डबरा स्थित बौद्ध विहार के पते पर बनवाए गए थे। आरोपित ग्वालियर से झांसी, फिर बिलासपुर और यहां से छत्तीसगढ़ के नए जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ पहुंच गया।