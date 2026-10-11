फर्जी पासपोर्ट मामले में फरार बौद्ध भिक्षु गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के बौद्ध मठ से हुई गिरफ्तारी, चार दिन की रिमांड पर रखा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जाली दस्तावेजों के जरिये बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने में मदद करने वाला भंते गुलाब राय गौतम उर्फ सम्यक बोधि आखिर पकड़ा गया। उस पर एसटीएफ द्वारा 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
जैसे ही पासपोर्ट कांड का सरगना रियाल चौधरी पकड़ा गया तो भंते गुलाब राय उर्फ सम्यक बोधि फरार हो गया। वह छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित बौद्ध मठ में छिपा था। यहां से एसटीएफ की टीम ने उसे पकड़ा है।
6 मामलों में बना गवाह
पूछताछ में उसने छह बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट में गवाह बनना स्वीकार किया है। यह सभी पासपोर्ट डबरा स्थित बौद्ध विहार के पते पर बनवाए गए थे। आरोपित ग्वालियर से झांसी, फिर बिलासपुर और यहां से छत्तीसगढ़ के नए जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ पहुंच गया।
भंते गुलाब राय गौतम उर्फ सम्यक बोधि ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीगंज का रहने वाला है। वह डबरा स्थित बौद्ध मठ पर रहता था। यहीं उसने अपने साथ पासपोर्ट कांड के सरगना रियाल चौधरी को अपने साथ रखा और 17 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने में पूरी मदद की।
इसमें से छह में वह खुद गवाह बना, जबकि तीन पासपोर्ट में भंते गया प्रसाद गौतम को उसने गवाह बनवाया। भंते गयाप्रसाद गौतम उर्फ ज्ञानज्योति को एसटीएफ ने पहले ही पकड़ लिया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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कोर्ट में पेश कर चार दिन की रिमांड
भंते गुलाबराय गौतम को एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे चार दिन की रिमांड पर लिया गया है।
गवाह बना, फर्जी दस्तावेज बनवाने में भी मददगार
भंते न सिर्फ पुलिस सत्यापन के समय गवाह बना, बल्कि फर्जी दस्तावेज बनवाने में भी उसने मदद की। उसने बांग्लादेशी नागरिकों का मूल निवासी, मार्कशीट सहित अन्य दस्तावेज बनवाए हैं।
पुलिस से कहता था- मैं जानता हूं, डबरा थाने में साठगांठ
भंते गुलाबराय गौतम की डबरा थाने में साठगांठ थी। जब पुलिसकर्मी भूपेंद्र गुर्जर सत्यापन के लिए आता तो मूल व्यक्ति से मिले बगैर ही भंते के कहने पर सही रिपोर्ट लिख देता था। भंते कहता था- मैं जानता हूं, सालों से यहां रह रहे हैं।
म्यांमार और थाईलैंड की यात्रा
पकड़ा गया भंते खुद भी म्यांमार और थाईलैंड की यात्रा कर चुका है। इसका भी पासपोर्ट बना है।
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