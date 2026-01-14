मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhind News: खेत पर सो रहे किसान की हत्या, गाली-गलौज का विरोध करने पर मारी गोली, बेटे पर भी किया हमला

    भिंड जिले के ग्राम सौरा में खेत पर सो रहे किसान राजकुमार गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उनका 11 वर्षीय बेटा गंभीर घायल हुआ। पुलिस ने पु ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 10:42:28 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 10:42:28 AM (IST)
    Bhind News: खेत पर सो रहे किसान की हत्या, गाली-गलौज का विरोध करने पर मारी गोली, बेटे पर भी किया हमला
    भिंड में देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. खेत पर सोते किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या।
    2. हमले में 11 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल।
    3. पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले का केस दर्ज।

    भिंड, नईदुनिया प्रतिनिधि। भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सौरा में मंगलवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। खेत पर बने ट्यूबवेल के पास सो रहे 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में किसान का 11 वर्षीय बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने पुरानी रंजिश के आधार पर दो आरोपितों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    मृतक की पहचान राजकुमार उर्फ छुन्ना गुर्जर (45) के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ गांव के बाहर खेत पर बने मकान में रहता था। घटना के समय वह अपने 11 वर्षीय बेटे शिवम के साथ खेत पर ही सो रहा था। रात के समय मालनपुर निवासी रूपसिंह धोबी और लक्ष्मण सिंह धोबी वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने राजकुमार के साथ गाली-गलौज शुरू की। विरोध करने पर उन्होंने राजकुमार पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।


    हमलावरों ने बेटे शिवम पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई से आरोपितों की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। फिलहाल फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है और मामले की जांच जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.