Bhind News: खेत पर सो रहे किसान की हत्या, गाली-गलौज का विरोध करने पर मारी गोली, बेटे पर भी किया हमला

भिंड, नईदुनिया प्रतिनिधि। भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सौरा में मंगलवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। खेत पर बने ट्यूबवेल के पास सो रहे 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में किसान का 11 वर्षीय बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने पुरानी रंजिश के आधार पर दो आरोपितों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान राजकुमार उर्फ छुन्ना गुर्जर (45) के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ गांव के बाहर खेत पर बने मकान में रहता था। घटना के समय वह अपने 11 वर्षीय बेटे शिवम के साथ खेत पर ही सो रहा था। रात के समय मालनपुर निवासी रूपसिंह धोबी और लक्ष्मण सिंह धोबी वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने राजकुमार के साथ गाली-गलौज शुरू की। विरोध करने पर उन्होंने राजकुमार पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।