भिंड के पैरा तैराक ने तीसरी बार इंग्लिश चैनल पार कर रचा इतिहास, 21 घंटे 20 मिनट में पहुंचे फ्रांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड : जिले के पैरा तैराक सतेंद्र सिंह लोहिया ने लगातार तीसरी बार इंग्लिश चैनल को पार कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पांच सदस्यीय दल ने इंग्लैंड के डोवर से तैराकी शुरू कर करीब 21 घंटे 20 मिनट में फ्रांस पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया।
मेहगांव तहसील के गाता गांव निवासी सतेंद्र सिंह लोहिया इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में कार्यरत हैं। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा 2014 में मध्य प्रदेश सरकार उन्हें विक्रम अवार्ड और 2019 में केंद्र सरकार ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से नवाजा था।
इंग्लिश चैनल को पार करना उनके अंतरराष्ट्रीय तैराकी करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अभियान में भिंड जिले के दिव्यांग तैराक गजेंद्र सिंह कुशवाह भी शामिल रहे, जो दल के रिजर्व सदस्य थे।
इंग्लिश चैनल के समुद्री जलडमरूमध्य को पार करते समय तैराकों को लंबी दूरी, तेज धाराओं, ठंडे पानी और बदलती परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
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