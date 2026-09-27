भिंड के पैरा तैराक ने तीसरी बार इंग्लिश चैनल पार कर रचा इतिहास, 21 घंटे 20 मिनट में पहुंचे फ्रांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड : जिले के पैरा तैराक सतेंद्र सिंह लोहिया ने लगातार तीसरी बार इंग्लिश चैनल को पार कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पांच सदस्यीय दल ने इंग्लैंड के डोवर से तैराकी शुरू कर करीब 21 घंटे 20 मिनट में फ्रांस पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया।

पद्मश्री सहित कई राष्ट्रीय सम्मानों से हैं नवाजे गए मेहगांव तहसील के गाता गांव निवासी सतेंद्र सिंह लोहिया इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में कार्यरत हैं। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा 2014 में मध्य प्रदेश सरकार उन्हें विक्रम अवार्ड और 2019 में केंद्र सरकार ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से नवाजा था।