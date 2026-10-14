Bhind में 4 साल 8 माह की मासूम से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला, दोषी को 20 साल की सश्रम कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। चार साल आठ माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पाक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला 13 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमलता आर्य ने की।

दुकान जाने के दौरान की वारदात

मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव के अनुसार मामले में आरोपित 21 वर्षीय मोनू उर्फ बोरे गोस्वामी निवासी सरोज नगर थाना सिटी कोतवाली भिंड है। घटना के दिन बच्ची की मां ने उसे खाना खिलाया था। इसके बाद मां खाना खाने बैठ गई। इसी दौरान बच्ची ने कुछ सामान लेने की बात कही और घर के सामने स्थित दुकान की ओर चली गई। करीब 15 से 20 मिनट बाद बच्ची घर लौटी। अभियोजन के अनुसार इसी दौरान आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।