MP High Court ने शादी का झांसा देकर रेप मामले में आरोपी को किया बरी, कहा- पीड़िता को थी शादीशुदा होने की जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत से बरी किए गए आरोपी को हाई कोर्ट से भी राहत मिली है। महिला की अपील खारिज करते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ ने आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।