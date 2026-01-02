राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 78 हजार हितग्राहियों पर मंडराया संकट, e-KYC के बिना नहीं मिलेगा अनाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार जिले में पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवाइसी का कार्य जारी है। जिला भिंड में दिसंबर 2025 तक कुल 9 लाख 22 हजार 454 हितग्राही पंजीकृत हैं, जिनमें से 8 लाख 44 हजार 27 हितग्राहियों की ई-केवाइसी पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में 78 हजार 427 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी ई-केवाइसी अभी शेष है।

अधिकारी ने पात्र परिवारों से अपील की जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शेष हितग्राहियों की ई-केवाइसी जिले की 576 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से प्रतिदिन निशुल्क की जा रही है। जिन सदस्यों की ई-केवाइसी नहीं हुई है, उनका नाम पीओएस मशीन पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें राशन वितरण में समस्या आ सकती है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि परिवार के शेष सभी सदस्यों की ई-केवाइसी अनिवार्य रूप से कराएं।