राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 78 हजार हितग्राहियों पर मंडराया संकट, e-KYC के बिना नहीं मिलेगा अनाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार जिले में पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवाइसी का कार्य जारी है। जिला भिंड में दिसंबर 2025 तक कुल 9 लाख 22 हजार 454 हितग्राही पंजीकृत हैं, जिनमें से 8 लाख 44 हजार 27 हितग्राहियों की ई-केवाइसी पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में 78 हजार 427 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी ई-केवाइसी अभी शेष है।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शेष हितग्राहियों की ई-केवाइसी जिले की 576 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से प्रतिदिन निशुल्क की जा रही है। जिन सदस्यों की ई-केवाइसी नहीं हुई है, उनका नाम पीओएस मशीन पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें राशन वितरण में समस्या आ सकती है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि परिवार के शेष सभी सदस्यों की ई-केवाइसी अनिवार्य रूप से कराएं।
नवीन परिवार एवं नवीन सदस्यों की पात्रता पर्ची ई-केवाइसी के बाद ही जारी की जाएगी। इसी प्रकार परिवार में जोड़े गए सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही नाम जोड़ा जाएगा। ई-केवाइसी के लिए प्रत्येक सदस्य को अपने आधार कार्ड के साथ संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाना होगा। ई-केवाइसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन के लाभ से वंचित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की खाद्य शाखा से संपर्क करने की अपील की गई है।