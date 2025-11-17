MP के भिंड में कलेक्टर ने 3 शिक्षक को किया निलंबित, BLO ड्यूटी में नहीं ले रहे थे रुचि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना ने निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर जिले के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेशों में कहा गया है कि निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
कलेक्टर ने शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय कोंहार के सहायक शिक्षक एवं बीएलओ भाग संख्या 190 कोंहार नंबर 2 के प्रभारी बालकृष्ण शर्मा को प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने, बीएलओ ऐप पर परिवार लिंकिंग कार्य न करने और मोबाइल स्विच ऑफ रहने पर निलंबित किया गया है। ईआरओ मेहगांव द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। नियम 9 मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की गई।
शासकीय प्राथमिक विद्यालय थनुपुरा के प्राथमिक शिक्षक किशन शाक्य बीएलओ भाग संख्या 49 लोहचरा द्वारा बीएलओ कार्य करने से साफ इनकार किए जाने पर निलंबन आदेश जारी किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लेने के बावजूद गणना पत्रक व फार्म लेने से भी मना कर दिया।
शासकीय एकीकृत उमा विद्यालय एंडोरी के प्राथमिक शिक्षक प्रदीप सिंह भदौरिया बीएलओ भाग संख्या 28 को कई बार मौखिक निर्देश, नोटिस और चेतावनी के बावजूद मैपिंग एवं सर्वे कार्य नहीं करने पर निलंबित किया गया है। निर्वाचन पुनरीक्षण कार्य में विलंब की स्थिति बन जाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई।
इसे भी पढ़ें... खाद नहीं मिलने से फूटा किसानों को गुस्सा, रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन, कर्मचारियों से की धक्का-मुक्की